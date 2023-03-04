UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україну відвідав начальник Штабу оборони Збройних сил Канади: зустрівся із Залужним

Фото: начальник Штабу оборони Збройних Сил Канади Вейн Ейр (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 4 березня, до України приїхав начальник Штабу оборони Збройних Сил Канади Вейн Ейр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.

"Радий вітати в Україні начальника Штабу оборони Збройних сил Канади генерала Вейна Ейра. Мали відверту розмову. Детально поінформував колегу щодо оперативної ситуації на фронті. Особливу увагу звернув на Східний напрямок", - йдеться у повідомленні.

Залужний зазначив, що вони обговорили питання постачання військової допомоги, а саме озброєння та боєприпасів.

"Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони. Вдячний генералу Ейру, уряду та всьому канадському народу за послідовну і чітку підтримку нашої держави", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що канадські військові показали кадри з навчань українських бійців на танках Leopard 2. Ці тренування проходили у Польщі.

Канада готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї українських військових пілотів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКанадаВійна в Україні