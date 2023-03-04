Україну відвідав начальник Штабу оборони Збройних сил Канади: зустрівся із Залужним

У суботу, 4 березня, до України приїхав начальник Штабу оборони Збройних Сил Канади Вейн Ейр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Telegram.
"Радий вітати в Україні начальника Штабу оборони Збройних сил Канади генерала Вейна Ейра. Мали відверту розмову. Детально поінформував колегу щодо оперативної ситуації на фронті. Особливу увагу звернув на Східний напрямок", - йдеться у повідомленні.
"Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони. Вдячний генералу Ейру, уряду та всьому канадському народу за послідовну і чітку підтримку нашої держави", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, що канадські військові показали кадри з навчань українських бійців на танках Leopard 2. Ці тренування проходили у Польщі.
Канада готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї українських військових пілотів.
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