RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украину посетил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады: встретился с Залужным

Фото: начальник Штаба обороны Вооруженных Сил Канады Уэйн Эйр (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 4 марта, в Украину приехал начальник Штаба обороны Вооруженных Сил Канады Уэйн Эйр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

"Рад приветствовать в Украине начальника Штаба обороны Вооруженных сил Канады генерала Уэйна Эйра. Имели откровенный разговор. Подробно проинформировал коллегу по оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратил на Восточное направление", - говорится в сообщении.

Залужный отметил, что они обсудили вопросы поставок военной помощи, а именно вооружения и боеприпасов.

"Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Благодарен генералу Эйру, правительству и всему канадскому народу за последовательную и четкую поддержку нашего государства", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что канадские военные показали кадры по учениям украинских бойцов на танках Leopard 2. Эти тренировки проходили в Польше.

Канада готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныКанадаВойна в Украине