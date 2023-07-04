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В Україну вдалося повернути маму з дитиною, яких окупанти депортували до РФ

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Україна, Вівторок 04 липня 2023 19:54
В Україну вдалося повернути маму з дитиною, яких окупанти депортували до РФ Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти депортували маму та її маленького сина до РФ, але їх вдалося повернути на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Дмитра Лубінця.

"Складний шлях депортованих додому: за сприяння Офісу омбудсмена в Україну повернулися мама з маленьким сином", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні до Офісу омбудсмена звернулася родина, яку незаконно депортували до Росії. Просили допомогти повернути їх в Україну.

В Україну вдалося повернути маму з дитиною, яких окупанти депортували до РФ

Попри всі складнощі, наразі мама з сином перебувають у Харкові.

Депортація українських дітей до РФ

З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація українських дітей стала приводом для того, що в березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Наприклад, 28 червня стало відомо, що в Запорізькій області окупанти планують вивезти близько 300 дітей "на відпочинок" до Чуваської Республіки РФ. Україні вдається повертати депортованих дітей із РФ назад, але цей процес є досить трудомістким.

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