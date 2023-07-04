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В Украину удалось вернуть маму с ребенком, которых оккупанты депортировали в РФ

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Украина, Вторник 04 июля 2023 19:54
В Украину удалось вернуть маму с ребенком, которых оккупанты депортировали в РФ Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты депортировали маму и ее маленького сына в РФ, но их удалось вернуть на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца.

"Сложный путь депортированных домой: при содействии Офиса омбудсмена в Украину вернулись мама с маленьким сыном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае в Офис омбудсмена обратилась семья, которую незаконно депортировали в Россию. Просили помочь вернуть их в Украину.

В Украину удалось вернуть маму с ребенком, которых оккупанты депортировали в РФ

Несмотря на все сложности, сейчас мама с сыном находятся в Харькове.

Депортация украинских детей в РФ

С начала российского вторжения в Украину, Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация украинских детей стала поводом для того, что в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

Например, 28 июня стало известно, что в Запорожской области оккупанты планируют вывезти около 300 детей "на отдых" в Чувашскую Республику РФ. Украине удается возвращать депортированных детей из РФ обратно, но этот процесс довольно трудоемкий.

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