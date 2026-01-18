UA

Україну тримає морозний антициклон: прогноз на найближчі дні

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 19 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Новий тиждень в Україні розпочнеться з сильних морозів і сухої погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, на погоду впливатиме Азійський антициклон, який утримує високий атмосферний тиск і не дає опадам пробитися на територію країни.

Якою буде погода найближчими днями

У ніч на початок тижня температура в Україні опуститься до -22 градусів.
Вдень очікується від -9 до -14 градусів.

У південних областях буде на кілька градусів тепліше, однак мороз збережеться навіть у Криму.

Опадів не буде, але на дорогах - ожеледиця

Синоптик зазначає, що морозну погоду компенсуватиме відсутність опадів та періодичні сонячні прояснення.

Водночас водіїв і пішоходів попереджають про ожеледицю на дорогах.

Погода у Києві

У Києві 19 січня очікується суха та морозна погода:

  • вночі - близько -15 градусів;
  • вдень - до -10 градусів.

Довгостроковий прогноз поки нестабільний

Наталка Діденко зазначає, що довгострокові прогнози на кінець місяця постійно змінюються, тому наразі варто орієнтуватися лише на найближчі дні.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими та окреслили можливі погодні умови в Україні у січні 2026 року.

Крім того, метеорологи розповіли, хто у світі займається складанням довгострокових прогнозів, на яких даних вони базуються, від чого залежать, а також якою загалом може бути зима цього року в Україні.

ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в КиєвіНаталка Диденко