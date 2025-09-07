Україну та Азербайджан розсудить грецький арбітр: з ним "синьо-жовті" вилетіли з Євро

Хто судитиме гру

Матч Азербайджан – Україна відбудеться 9 вересня в Баку. Поєдинок прийме Республіканський стадіон імені Тофіка Бахрамова. Стартовий свисток прозвучить о 19:00 за київським часом.

Головним арбітром зустрічі стане Вассіліс Фоттіас. На лініях йому допомагатимуть Андреас Меїнтанас та Міхаїл Пападакіс. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасіос Папапетру, а за роботу системи ВАР відповідатимуть Ангелос Євангелу й Іонніс Пападопулос.

Що відомо про Фоттіаса

36-річний арбітр з міста Пелла. Матчі грецької Суперліги судить з 2018 року. У єврокубках дебютував у 2021 році, на рівні збірних – в 2023-му.

Фоттіас ще не працював на великих турнірах. Наразі його пік – суддівство молодіжного Євро-2025, де йому довірили один з півфіналів (Англія – Нідерланди).

Як судив українські команди

На дорослому рівні українські колективи та грецький суддя ще не перетиналися. Проте були чотири гри в юнацьких (U-19) та молодіжних (U-21) турнірах. В них вітчизняні збірні здобули одну перемогу, один раз зіграли внічию та двічі поступилися.

Остання зустріч українських футболістів з грецьким арбітром сталася в червні поточного року на молодіжному чемпіонаті Європи. Фоттіас судив матч групової стадії Україна – Нідерланди, в якому наша команда зазнала поразки (0:2). Саме після неї "синьо-жовті" втратили шанси на продовження боротьби та вилетіли з турніру.

Цікаво, що в тому матчі брали участь п'ятеро гравців (Михавко, Ярмолюк, Волошин, Очеретько та Ванат), які зараз готуються до зустрічі з Азербайджаном у складі національної команди України.