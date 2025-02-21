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На Україну суне хвиля похолодання: де чекати найбільших морозів

Вихідні дні в Україні будуть морозними (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Прогнозоване деякими експертами потепління в Україні передбачається. Проте спершу українцям потрібно пережити хвилю похолодання.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Де в Україні найближчим часом буде найхолодніше

Хвиля похолодання, яку прогнозують синоптики, припадає на найближчі вихідні дні:

  • суботу (22 лютого);
  • неділю (23 лютого).

Птуха пояснила, що впродовж цих днів синоптичну ситуацію в Україні буде продовжувати зумовлювати антициклон (поле високого атмосферного тиску) у поєднанні з холодною арктичною повітряною масою з північного сходу.

За її словами, температурні показники у різних областях залежатимуть також від хмарності.

"Але за багатьма розрахунками, якраз таки хмарності на вихідних буде набагато менше. Буде більше прояснень", - зауважила експерт.

З огляду на це найближчі ночі можуть бути "доволі прохолодними" - від 11 до 16 градусів морозу.

Очікується, що найхолодніше при цьому буде:

  • на північному сході країни;
  • на півночі (зокрема й у Київській області);
  • у Карпатах.

У цих регіонах найближчої ночі температура повітря місцями може сягати 17-20 градусів нижче нуля.

В цілому в Київській області на найближчу ніч (з п'ятниці на суботу) прогнозують від -11 до -16 градусів за Цельсієм. Місцями може бути до 19 градусів морозу.

У столиці при цьому очікується від 12 до 14 градусів нижче нуля.

"Вдень також залишаються морози - від 1 до 7 градусів у більшості областей", - розповіла Птуха.

Вона уточнила, що трішки тепліше може бути на крайньому заході та на півдні України. Там нічні температури прогнозують на рівні 6-14 градусів морозу, а денні - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

"Це ось на найближчі дні. Щодо опадів - на вихідних їх не очікуємо. Лише у Криму", - підсумувала представниця УкрГМЦ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні останнім часом зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.

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