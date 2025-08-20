В Україну суне холодний фронт з дощами та грозами: синоптик показала карту погоди

Погода в Україні

За словами Діденко, фронт упродовж 22–23 серпня перетне територію України в східному напрямку і потягне за собою опади.

"Що стосується південної частини, найбільше дощів припаде на Одещину, а ось решта півдня протягом 22-23 серпня - максимум якісь локальні краплі", - розповіла синоптик.

Температура повітря завтра вдень залишатиметься високою на півдні, сході та в центральних областях від +28 до +32 градуси.

На півночі вдень очікується +24…+28 градусів, на заході повітря освіжиться до +20…+24 градусів, на Закарпатті до +26 градусів.

Діденко продемонструвала карту погоди, показавши направлення атмосферного фронту.

Погода у Києві

У столиці 21 серпня опади можливі ввечері, температура вдень до +26 градусів. 22 серпня у столиці прогнозується дощ. На День прапора та День Незалежності, 23–24 серпня, по всій Україні переважатиме суха та сонячна погода, хоча температура дещо знизиться.