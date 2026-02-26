Україну скує ожеледиця, а в Карпатах вдарять морози: прогноз погоди на сьогодні

В Україні у четвер, 26 лютого, очікується хмарна погода, мокрий сніг та дощ у низці регіонів, а також ожеледиця на дорогах. Через складні погодні умови синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
За прогнозом синоптиків, мокрий сніг та дощ пройдуть переважно у східних та південно-східних областях. Місцями можливе налипання мокрого снігу. У Карпатах вночі очікується невеликий сніг.
На решті території країни істотних опадів не прогнозують.
Температура повітря протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, однак у західних, північних та центральних областях вночі похолодає до 1-6° морозу, а в Карпатах - до 7-12° морозу.
Вночі та вранці, за винятком південних областей і Закарпаття, на дорогах утвориться ожеледиця. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий) - погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с. У південних регіонах удень місцями очікуються пориви до 15-18 м/с.
У столиці та на Київщині прогнозують хмарну погоду без опадів, однак вночі та вранці на дорогах також буде слизько.
Температура по області:
У Києві вночі очікується 3-5° морозу, вдень - близько 0°.
Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки через ожеледицю.
Окрім погодних змін, Укргідрометцентр повідомляє про підвищення рівня води на річках суббасейну Прип'яті в період з 26 лютого по 2 березня. Місцями можливий початковий вихід води на заплави - також оголошено І рівень небезпеки.
