В Україну у січні завезли на 64% менше б/у авто ніж торік

Всього із за кордону за минулий місяць було завезено 11,5 тисяч вживаних авто. Це на 64% менше ніж у січні 2022 року.

Найпопулярнішою моделлю легкових авто став Renault Megane. На українські номери було зареєстровано 926 авто цієї моделі. На другому місці - Volkswagen Golf з 765 реєстраціями. А ось на третьому - Skoda Octavia з 620 реєстраціями.

Окрім цього українці купували Volkswagen Passat - 509 реєстрацій та Ford Focus - 314 реєстрацій.

"Середній вік вживаних авто, що у січні перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був AUDI 80 1993 року випуску", - сказано в повідомленні.