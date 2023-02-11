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В Україну у січні завезли на 64% менше б/у авто ніж торік

Фото: в Україну у січні завезли на 64% менше б/у авто ніж торік (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

Кількість ввезених вживаних авто в Україну у січні 2023 року значно знизилась у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію автомобілевиробників Укравтопром.

Всього із за кордону за минулий місяць було завезено 11,5 тисяч вживаних авто. Це на 64% менше ніж у січні 2022 року.

Найпопулярнішою моделлю легкових авто став Renault Megane. На українські номери було зареєстровано 926 авто цієї моделі. На другому місці - Volkswagen Golf з 765 реєстраціями. А ось на третьому - Skoda Octavia з 620 реєстраціями.

Окрім цього українці купували Volkswagen Passat - 509 реєстрацій та Ford Focus - 314 реєстрацій.

"Середній вік вживаних авто, що у січні перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був AUDI 80 1993 року випуску", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з'являться нові автомобільні номери, зміни вже затвердило МВС.

До того ж, тепер можна використовувати лише електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.

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