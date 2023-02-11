В Украину в январе завезли на 64% меньше б/у авто, чем в прошлом году

Всего из-за рубежа за прошлый месяц было завезено 11,5 тысячи подержанных авто. Это на 64% меньше, чем в январе 2022 года.

Самой популярной моделью легковых автомобилей стал Renault Megane. На украинские номера было зарегистрировано 926 автомобилей этой модели. На втором месте - Volkswagen Golf с 765 регистрациями. А вот на третьем - Skoda Octavia с 620 регистрациями.

Кроме этого украинцы покупали Volkswagen Passat - 509 регистраций и Ford Focus - 314 регистраций.

"Средний возраст подержанных автомобилей, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был AUDI 80 1993 года выпуска", - говорится в сообщении.