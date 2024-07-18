В Україну "прорвався" атмосферний фронт. В яких регіонах і коли може стати прохолодніше

Основне про зміну погоди в Україні

За словами метеоролога й синоптика Наталки Діденко, спекотна погода в Україні була зумовлена потужним антициклоном (областю високого атмосферного тиску), який стояв на заваді проникненню атмосферних фронтів із заходу та півночі - блокував надходження на територію нашої країни більш свіжого чи вологого повітря.

Зараз же на територію України поволі просувається холодний атмосферний фронт.

Повітряні потоки станом на 19 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Оце, що поливає, підливає та гримить - це вже атмосферний фронт. Холодний. А якщо холодний, то в його тилу заходить прохолодніше повітря", - уточнила експерт.

Вона додала, що ця "інша повітряна маса" вже від завтра, 19 липня, потроху просуватиметься на всю територію України.

Синоптик зауважила, що фронт не всюди пройде з опадами, адже зависока температура повітря "часом висушує вологу аж далеко нагорі".

В яких областях і коли може стати прохолодніше

Згідно з інформацією Діденко, температура повітря в Україні найближчими днями:

знизиться - на заході та півночі

почне падати - на півдні, сході та в центрі

Вона додала, що "предпоказ прогнозу погоди" - обнадійливий, а також опублікувала дві карти прогнозу температури повітря.

"Перша - це сьогоднішній максимум. Друга - що буде в суботу (20 липня, - Ред.). Як бачите - послаблення спеки відчутне. Навіть на півдні, сході та в центрі. Градація температури повітря - внизу карти", - уточнила метеоролог.

Температура повітря 18 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Температура повітря 20 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Спека ще буде, проте аж така люта - навряд. Найвищою залишиться температура повітря у південній частині, східних областях та на Дніпропетровщині", - додала експерт.

Прогноз погоди на останній робочий день тижня

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у п'ятницю, 19 липня, в Україні очікується мінлива хмарність.

Опади можливі у Карпатах. Вдень і в південно-східній частині - місцями короткочасний дощ та грози.

Вітер - переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в останній робочий день тижня:

у західних, північних та Вінницькій областях: вночі 16-21°С, вдень 25-30°С

у Карпатах: вночі 14-17°С, вдень 18-23°С

у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і в Криму - сильна спека з температурою 35-38°С

на решті території: вночі 20-25°С, вдень 29-34°С

У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів.

Температура по області: вночі 16-21°С, вдень 25-30°С.

У столиці України 19 липня вночі - близько 20°С, вдень - 27-29°С.

Прогноз погоди на 19 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)