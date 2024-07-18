В Украину "прорвался" атмосферный фронт. В каких регионах и когда может стать прохладнее

Основное об изменении погоды в Украине

По словам метеоролога и синоптика Наталки Диденко, жаркая погода в Украине была обусловлена мощным антициклоном (областью высокого атмосферного давления), который мешал проникновению атмосферных фронтов с запада и севера - блокировал поступление на территорию нашей страны более свежего или влажного воздуха.

Сейчас на территорию Украины медленно продвигается холодный атмосферный фронт.

Воздушные потоки по состоянию на 19 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Вот это, что поливает, подливает и гремит - это уже атмосферный фронт. Холодный. А если холодный, то в его тылу заходит более холодный воздух", - уточнила эксперт.

Она добавила, что эта "другая воздушная масса" уже с завтрашнего дня, 19 июля, будет понемногу продвигаться на всю территорию Украины.

Синоптик отметила, что фронт не всюду пройдет с осадками, ведь высокая температура воздуха "иногда высушивает влагу далеко наверху".

В каких областях и когда может стать прохладнее

Согласно информации Диденко, температура воздуха в Украине в ближайшие дни:

снизится - на западе и севере

начнет падать - на юге, востоке и в центре

Она добавила, что "предпоказ прогноза погоды" - обнадеживающий, а также опубликовала две карты прогноза температуры воздуха.

"Первая - это сегодняшний максимум. Вторая - что будет в субботу (20 июля, - Ред.). Как видите - ослабление жары ощутимо. Даже на юге, востоке и в центре. Градация температуры воздуха - внизу карты", - уточнила метеоролог.

Температура воздуха 18 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха 20 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Жара еще будет, но такая лютая - вряд ли. Самой высокой останется температура воздуха в южной части, восточных областях и в Днепропетровской области", - добавила эксперт.

Прогноз погоды на последний рабочий день недели

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу, 19 июля, в Украине ожидается переменная облачность.

Осадки возможны в Карпатах. Днем и в юго-восточной части местами кратковременный дождь и грозы.

Ветер - преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в последний рабочий день недели:

в западных, северных и Винницкой областях: ночью 16-21°С, днем 25-30°С

в Карпатах: ночью 14-17°С, днем 18-23°С

в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму - сильная жара с температурой 35-38°С

на остальной территории: ночью 20-25°С, днем 29-34°С

В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков.

Температура по области: ночью 16-21°С, днем 25-30°С.

В столице Украины 19 июля ночью - около 20°С, днем - 27-29°С.

Прогноз погоды на 19 июля (карта: facebook.com/UkrHMC).