В Украину "прорвался" атмосферный фронт. В каких регионах и когда может стать прохладнее

На территорию Украины продвигается холодный атмосферный фронт. Некоторым регионам нашей страны он принесет понижение температуры воздуха и осадки.
РБК-Украина рассказывает, где именно и когда может стать прохладнее.
По словам метеоролога и синоптика Наталки Диденко, жаркая погода в Украине была обусловлена мощным антициклоном (областью высокого атмосферного давления), который мешал проникновению атмосферных фронтов с запада и севера - блокировал поступление на территорию нашей страны более свежего или влажного воздуха.
Сейчас на территорию Украины медленно продвигается холодный атмосферный фронт.
Воздушные потоки по состоянию на 19 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)
"Вот это, что поливает, подливает и гремит - это уже атмосферный фронт. Холодный. А если холодный, то в его тылу заходит более холодный воздух", - уточнила эксперт.
Она добавила, что эта "другая воздушная масса" уже с завтрашнего дня, 19 июля, будет понемногу продвигаться на всю территорию Украины.
Синоптик отметила, что фронт не всюду пройдет с осадками, ведь высокая температура воздуха "иногда высушивает влагу далеко наверху".
Согласно информации Диденко, температура воздуха в Украине в ближайшие дни:
Она добавила, что "предпоказ прогноза погоды" - обнадеживающий, а также опубликовала две карты прогноза температуры воздуха.
"Первая - это сегодняшний максимум. Вторая - что будет в субботу (20 июля, - Ред.). Как видите - ослабление жары ощутимо. Даже на юге, востоке и в центре. Градация температуры воздуха - внизу карты", - уточнила метеоролог.
Температура воздуха 18 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)
Температура воздуха 20 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)
"Жара еще будет, но такая лютая - вряд ли. Самой высокой останется температура воздуха в южной части, восточных областях и в Днепропетровской области", - добавила эксперт.
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу, 19 июля, в Украине ожидается переменная облачность.
Осадки возможны в Карпатах. Днем и в юго-восточной части местами кратковременный дождь и грозы.
Ветер - преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в последний рабочий день недели:
В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков.
Температура по области: ночью 16-21°С, днем 25-30°С.
В столице Украины 19 июля ночью - около 20°С, днем - 27-29°С.
Прогноз погоды на 19 июля (карта: facebook.com/UkrHMC).
Напомним, ранее мы рассказывали о температурных рекордах в Украине в середине июля - в каких городах Украины зафиксировали наибольшую жару.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Наталки Диденко в Facebook, Украинский гидрометеорологический центр.
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