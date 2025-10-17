Україну приймуть попри окуповані території? У ЄС назвали можливі схеми

Євродепутат заявив, що вступ України в ЄС під час війни нібито означав би вступ ЄС у війни проти Росії. Оскільки для вступу України в ЄС поки що потрібна одностайність членів, Галер зараз не бачить шансів на таке ухвалення.

Євродепутат зазначив, що з настанням миру ситуація зміниться. Але не вся територія України буде звільнена від окупантів. Втім, вихід є.

Історичні паралелі

На думку Галера, ситуація в Україні буде подібною до тої, у якій перебувала Західна Німеччина - на момент вступу вона не контролювала території Східної Німеччини.

"А після падіння Берлінської стіни дія німецької конституції поширилася на Східну Німеччину - і вона автоматично стала частиною ЄС. Адже для Євросоюзу його членом була Німеччина в цілому, незалежно від того, де проходять її кордони", - пояснив Галер.

Та сама ситуація і з Кіпром, частина якого контролюється Туреччиною. Коли Кіпр возз'єднається, нові території також будуть частиною ЄС. Тож навіть наявність тимчасово окупованих росіянами територій України не є перепоною для ведення переговорів про вступ.

Тимчасово окуповані РФ території - не завада

Галер пояснив, що предметом переговорів про вступ буде членство саме України у міжнародно визнаних кордонах, а не її частини. Партнером у переговорах буде саме уряд України, її контрольованих територій.

"А непідконтрольна уряду територія, якщо така буде – приєднається до ЄС у момент відновлення цього контролю", – додав євродепутат.

Окрім цього, за допомогою перехідних періодів можна буде швидко та ефективно інтегрувати в ЄС території України, які буде звільнено від російської окупації.

"Коли Україна приєднується до ЄС, то перехідний період діє тільки для підконтрольної уряду частини країни. А пізніше, коли інші частини повернуться під контроль України - то лише для цих територій почнеться облік своїх перехідних періодів", - резюмував Галер.