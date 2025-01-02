В Україну прийде похолодання. Синоптик дала прогноз на завтра

3 січня в Україні розпочнеться похолодання. Але воно протримається не довго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Температура повітря знизиться до 0..+2 градусів, у центральних областях вона становитиме +1...+5 градусів, у південній частині ще затримається +6....+12 градусів", - розповіла вона.
За її словами, східні регіони поділяться на зони. А саме:
Вітер буде переважно північно-західний, рвучкий, а у зв'язку із проходженням холодного атмосферного фронту очікуються опади.
"Дощ з переходом у мокрий сніг очікується на заході, півночі, у центрі, у Харківській області. А у Луганській та Донецькій областях та в південній частині завтра без опадів", - зазначила Діденко.
Через Україну пройде холодний атмосферний фронт (t.me/PohodaNatalka)
У Києві 3 січня очікується похолодання до 0...+2 градусів, очікується дощ з переходом у мокрий сніг, поривчастий північно-західний вітер.
Похолодання до нічних -2....-7 градусів протримається в Україні до 6 січня, хоча впродовж 7-11 січня в Україні знову буде тепліше.
Додамо, що за 2024 рік у Києві оновлено більше 50 температурних рекордів. Зокрема, у грудні середньомісячна температура повітря у грудні 2024 року в Києві дорівнювала 0 градусів. Це на 1,8 градусів вище за кліматичну норму.
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