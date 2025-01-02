В Україну прийде похолодання. Синоптик дала прогноз на завтра

"Температура повітря знизиться до 0..+2 градусів, у центральних областях вона становитиме +1...+5 градусів, у південній частині ще затримається +6....+12 градусів", - розповіла вона.

За її словами, східні регіони поділяться на зони. А саме:

у Харківській області похолоднішає до +1...+5 градусів;

у Луганській та Донецькій областях ще буде тепло, +5...+8 градусів, але надалі й там стане холодніше.

Вітер буде переважно північно-західний, рвучкий, а у зв'язку із проходженням холодного атмосферного фронту очікуються опади.

"Дощ з переходом у мокрий сніг очікується на заході, півночі, у центрі, у Харківській області. А у Луганській та Донецькій областях та в південній частині завтра без опадів", - зазначила Діденко.

Через Україну пройде холодний атмосферний фронт (t.me/PohodaNatalka)

Погода у Києві

У Києві 3 січня очікується похолодання до 0...+2 градусів, очікується дощ з переходом у мокрий сніг, поривчастий північно-західний вітер.