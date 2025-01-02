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В Украину придет похолодание. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: в Украину придет похолодание 3 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

3 января в Украине начнется похолодание. Но оно продержится не долго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Температура воздуха снизится до 0...+2 градусов, в центральных областях она составит +1...+5 градусов, в южной части еще задержится +6....+12 градусов", - рассказала она.

По ее словам, восточные регионы разделятся на зоны. А именно:

  • в Харьковской области похолодает до +1...+5 градусов;
  • в Луганской и Донецкой областях еще будет тепло, +5...+8 градусов, но в дальнейшем и там станет холоднее.

Ветер будет преимущественно северо-западный, порывистый, а в связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидаются осадки.

"Дождь с переходом в мокрый снег ожидается на западе, севере, в центре, в Харьковской области. А в Луганской и Донецкой областях и в южной части завтра без осадков", - отметила Диденко.

Через Украину пройдет холодный атмосферный фронт (t.me/PohodaNatalka)

Погода в Киеве

В Киеве 3 января ожидается похолодание до 0...+2 градусов, ожидается дождь с переходом в мокрый снег, порывистый северо-западный ветер.

Сколько продлится похолодание и какой будет погода в дальнейшем

Похолодание до ночных -2....-7 градусов продержится в Украине до 6 января, хотя в течение 7-11 января в Украине снова будет теплее.

Добавим, что за 2024 год в Киеве обновлено более 50 температурных рекордов. В частности, в декабре среднемесячная температура воздуха в декабре 2024 года в Киеве равнялась 0 градусов. Это на 1,8 градусов выше климатической нормы.

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