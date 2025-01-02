В Украину придет похолодание. Синоптик дала прогноз на завтра

"Температура воздуха снизится до 0...+2 градусов, в центральных областях она составит +1...+5 градусов, в южной части еще задержится +6....+12 градусов", - рассказала она.

По ее словам, восточные регионы разделятся на зоны. А именно:

в Харьковской области похолодает до +1...+5 градусов;

в Луганской и Донецкой областях еще будет тепло, +5...+8 градусов, но в дальнейшем и там станет холоднее.

Ветер будет преимущественно северо-западный, порывистый, а в связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидаются осадки.

"Дождь с переходом в мокрый снег ожидается на западе, севере, в центре, в Харьковской области. А в Луганской и Донецкой областях и в южной части завтра без осадков", - отметила Диденко.

Через Украину пройдет холодный атмосферный фронт (t.me/PohodaNatalka)

Погода в Киеве

В Киеве 3 января ожидается похолодание до 0...+2 градусов, ожидается дождь с переходом в мокрый снег, порывистый северо-западный ветер.