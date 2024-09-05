В Україну прийде антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра
Завтра, 6 вересня, в Україні буде без дощів. А погода буде комфортно теплою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"У пʼятницю в Україні буде тепло. Протягом дня очікується +24...+29 градусів, комфортно. Вночі взагалі вже повіває свіжим, часом гострим, повітрям, +12...+19 градусів тепла", - розповіла вона
Додавати свіжості, як каже синоптик, буде поривчастий східний та південно-східний вітер, часом можливі пориви до 15-20 м/с.
"Антициклон підтримує молоде "бабине літо" у хорошій підтягнутій формі - сонячно, сухо, помірно тепло, без надмірної спеки", - зазначила Діденко.
Погода у Києві
У Києві 6 вересня дощів не передбачається, температура повітря близько +27 градусів.
"Найближчими днями погода в Україні не зазнаватиме істотних змін - буде багато сонця та мʼякого "бабиного" тепла", - попередидла вона.
Погода в Україні
Спека, яка захопила Україну наприкінці серпня, вплинула і на погоду на початку вересня.
У результаті, перші дні осені принесли українцям у деяких регіонах по-літньому високі температурні показники. Зокрема, 3 вересня в Україні було зафіксовано відразу дев'ять рекордів у різних містах.
Додамо, що найближчим часом синоптики прогнозували, що в Україну прийде похолодання. Щоправда, його дата постійно змінюється, оскільки тепла погода продовжує стояти в Україні вдень.
А ось у нічний час в Україні вже чітко видно зниження температури. Цю тенденцію легко простежити, ознайомившись із прогнозом погоди в Україні до 6 вересня.
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