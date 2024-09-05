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В Украину придет антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

Украина, Четверг 05 сентября 2024 12:59
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В Украину придет антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра Фото: какой будет погода в Украине 6 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 6 сентября, в Украине будет без дождей. А погода будет комфортно теплой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В пятницу в Украине будет тепло. В течение дня ожидается +24...+29 градусов, комфортно. Ночью вообще уже веет свежим, порой острым, воздухом, +12...+19 градусов тепла", - рассказала она.

Добавлять свежести, как говорит синоптик, будет порывистый восточный и юго-восточный ветер, иногда возможны порывы до 15-20 м/с.

"Антициклон поддерживает молодое "бабье лето" в хорошей подтянутой форме - солнечно, сухо, умеренно тепло, без излишней жары", - отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 6 сентября дождей не предполагается, температура воздуха около +27 градусов.

"В ближайшие дни 'погода в Украине не будет претерпевать существенных изменений - будет много солнца и мягкого "бабьего" тепла", - предупредила она.

Погода в Украине

Жара, которая захватила Украину в конце августа, оказала влияние и на погоду в начале сентября.

В итоге, первые дни осени принесли украинцам в некоторых регионах по-летнему высокие температурные показатели. В частности, 3 сентября в Украине были зафиксированы сразу девять рекордов в разных городах.

Добавим, что в ближайшее время синоптики прогнозировали, что в Украину придет похолодание. Правда, его дата постоянно меняется, поскольку теплая погода продолжает стоять в Украине в дневные часы.

А вот в ночные часы в Украине уже четко видно снижение температуры. Эту тенденцию лгко проследить, ознакомившись с прогнозом погоды в Украине до 6 сентября.

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