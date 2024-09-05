В Украину придет антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра
Завтра, 6 сентября, в Украине будет без дождей. А погода будет комфортно теплой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В пятницу в Украине будет тепло. В течение дня ожидается +24...+29 градусов, комфортно. Ночью вообще уже веет свежим, порой острым, воздухом, +12...+19 градусов тепла", - рассказала она.
Добавлять свежести, как говорит синоптик, будет порывистый восточный и юго-восточный ветер, иногда возможны порывы до 15-20 м/с.
"Антициклон поддерживает молодое "бабье лето" в хорошей подтянутой форме - солнечно, сухо, умеренно тепло, без излишней жары", - отметила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве 6 сентября дождей не предполагается, температура воздуха около +27 градусов.
"В ближайшие дни 'погода в Украине не будет претерпевать существенных изменений - будет много солнца и мягкого "бабьего" тепла", - предупредила она.
Погода в Украине
Жара, которая захватила Украину в конце августа, оказала влияние и на погоду в начале сентября.
В итоге, первые дни осени принесли украинцам в некоторых регионах по-летнему высокие температурные показатели. В частности, 3 сентября в Украине были зафиксированы сразу девять рекордов в разных городах.
Добавим, что в ближайшее время синоптики прогнозировали, что в Украину придет похолодание. Правда, его дата постоянно меняется, поскольку теплая погода продолжает стоять в Украине в дневные часы.
А вот в ночные часы в Украине уже четко видно снижение температуры. Эту тенденцию лгко проследить, ознакомившись с прогнозом погоды в Украине до 6 сентября.
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