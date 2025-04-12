В Україну прибув міністр закордонних справ Нідерландів

Сьогодні, 12 квітня, міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп відвідав Львів. У рамках візиту він разом з українською делегацією розпочав день з вшанування пам'яті полеглих Захисників України, поклавши квіти на меморіал.

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що програма візиту передбачає участь у важливій конференції, а також низку робочих зустрічей.

Фото: Андрій Садовий

Основні теми обговорень - це інтеграція України до Європейського Союзу та зміцнення співпраці між Україною та Нідерландами, зокрема на рівні міст.

Садовий зазначив важливість цього візиту для розвитку двосторонніх відносин і обговорення ключових питань, що стосуються майбутнього України в ЄС.