Нідерланди нададуть Україні допомогу, яка значно посилить захист неба, - Умєров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Як повідомили у відомстві, міністр оборони України Рустем Умєров на полях "Рамштайну" провів зустріч зі своїм нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом.

Ключовою темою зустрічі стало спрямування інвестицій у спільні оборонні проєкти.



"Особливо важливий напрямок - виробництво далекобійних дронів. Детально обговорили, як зробити цей процес максимально ефективним, та проаналізували найкращі механізми прямого фінансування", - зазначив Умєров.

Також міністри розглянули можливість використання доходів від заморожених російських активів для підтримки виробництва запчастин до дронів. Зазначається, що це може стати дієвим інструментом для збільшення оборонних спроможностей України.

"Ще одна ключова тема переговорів - посилення нашої протиповітряної оборони. Нідерланди вже найближчим часом нададуть допомогу, яка значно посилить наш захист неба", - додав Умєров.