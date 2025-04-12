В Україну прибув міністр закордонних справ Нідерландів
Голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп прибув з офіційним візитом до України. У рамках візиту він разом із українською делегацією вшанував пам'ять загиблих захисників та взяв участь у ряді зустрічей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Андрія Садового
Сьогодні, 12 квітня, міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп відвідав Львів. У рамках візиту він разом з українською делегацією розпочав день з вшанування пам'яті полеглих Захисників України, поклавши квіти на меморіал.
Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що програма візиту передбачає участь у важливій конференції, а також низку робочих зустрічей.
Основні теми обговорень - це інтеграція України до Європейського Союзу та зміцнення співпраці між Україною та Нідерландами, зокрема на рівні міст.
Садовий зазначив важливість цього візиту для розвитку двосторонніх відносин і обговорення ключових питань, що стосуються майбутнього України в ЄС.
Допомога від Нідерландів
Нагадаємо, в січні цього року міністр оборони України Рустем Умєров заявляв, що Нідерланди нададуть Україні допомогу, яка значно посилить захист неба.
А вже у березні стало відомо, що Нідерланди прискорять виділення обіцяних 3,5 млрд євро допомоги для України. Країна надішле 2 млрд євро цього року, а не 2026-му. Про це заявив речник прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа після зустрічі у Парижі 27 березня.
Окрім того, міністр оборони України Рустем Умєров після нещодавнього відрядження до Нідерландів заявив, що країна виділить фінансову допомогу на дрони для України. За його словами, мова йшла про 700 мільйонів євро.
За його словами, вони з нідерландськими колегами також оговорили розвиток “Лінії дронів”. Умєров додав, що Нідерланди перебувають серед лідерів підтримки України, і додав, що ця підтримка залишається незмінною.
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