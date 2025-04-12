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В Украину прибыл министр иностранных дел Нидерландов

Суббота 12 апреля 2025 11:39
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В Украину прибыл министр иностранных дел Нидерландов Фото: Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп и мэр Львова Андрей Садовый (t.me/andriysadovyi)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп прибыл с официальным визитом в Украину. В рамках визита он вместе с украинской делегацией почтил память погибших защитников и принял участие в ряде встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Андрея Садового

Сегодня, 12 апреля, министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп посетил Львов. В рамках визита он вместе с украинской делегацией начал день с чествования памяти павших Защитников Украины, возложив цветы на мемориал.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что программа визита предусматривает участие в важной конференции, а также ряд рабочих встреч.

Фото: Андрей Садовый

Основные темы обсуждений - это интеграция Украины в Европейский Союз и укрепление сотрудничества между Украиной и Нидерландами, в частности на уровне городов.

Садовый отметил важность этого визита для развития двусторонних отношений и обсуждения ключевых вопросов, касающихся будущего Украины в ЕС.

Помощь от Нидерландов

Напомним, в январе этого года министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Нидерланды предоставят Украине помощь, которая значительно усилит защиту неба.

А уже в марте стало известно, что Нидерланды ускорят выделение обещанных 3,5 млрд евро помощи для Украины. Страна пришлет 2 млрд евро в этом году, а не в 2026-м. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа после встречи в Париже 27 марта.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров после недавней командировки в Нидерланды заявил, что страна выделит финансовую помощь на дроны для Украины. По его словам, речь шла о 700 миллионах евро.

По его словам, они с нидерландскими коллегами также оговорили развитие "Линии дронов". Умеров добавил, что Нидерланды находятся среди лидеров поддержки Украины, и добавил, что эта поддержка остается неизменной.

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