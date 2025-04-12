В Украину прибыл министр иностранных дел Нидерландов

Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп прибыл с официальным визитом в Украину. В рамках визита он вместе с украинской делегацией почтил память погибших защитников и принял участие в ряде встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Андрея Садового

Сегодня, 12 апреля, министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп посетил Львов. В рамках визита он вместе с украинской делегацией начал день с чествования памяти павших Защитников Украины, возложив цветы на мемориал.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что программа визита предусматривает участие в важной конференции, а также ряд рабочих встреч.

Фото: Андрей Садовый

Основные темы обсуждений - это интеграция Украины в Европейский Союз и укрепление сотрудничества между Украиной и Нидерландами, в частности на уровне городов.

Садовый отметил важность этого визита для развития двусторонних отношений и обсуждения ключевых вопросов, касающихся будущего Украины в ЕС.