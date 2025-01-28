В Україну прибув міністр закордонних справ Іспанії

Глава Міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув в Україну у вівторок, 28 січня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
"Я щойно приїхав в Україну. Три роки несправедливої і невиправданої війни. Ми повинні зробити цей рік роком миру. Справедливого миру, який гарантуватиме суверенітет і свободу українського народу. Іспанія підтримує в цьому", - написав Альбарес.
Водночас глава МЗС Україна Андрій Сибіга уточнив, що разом із міністром культури та стратегічних комунікацій Миколою Точицьким перебувають у Львові.
Там вони зустрінуться із Альбаресом і генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулай.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія надала Україні 600 млн євро військової допомоги, включаючи зброю, боєприпаси, засоби зв'язку та розвідки, а також медичне обладнання.
Наприкінці травня президент Володимир Зеленський заявив, що Іспанія надасть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.
У липні стало відомо, що Іспанія почала передачу Україні нової партії військової допомоги. До неї входять 10 бойових танків Leopard 2А4, кілька екскаваторів і велика кількість протитанкових ракет.
Крім того, раніше в Міноборони Іспанії повідомляли, що Мадрид передасть Україні нову додаткову батарею ЗРК HAWK. Постачання системи заплановані на вересень.
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