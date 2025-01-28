В Украину прибыл министр иностранных дел Испании

Глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибыл в Украину во вторник, 28 января.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Я только что приехал в Украину. Три года несправедливой и неоправданной войны. Мы должны сделать этот год годом мира. Справедливого мира, который будет гарантировать суверенитет и свободу украинского народа. Испания поддерживает в этом", - написал Альбарес.
В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига уточнил, что вместе с министром культуры и стратегических коммуникаций Николаем Точицким находятся во Львове.
Там они встретятся с Альбаресом и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.
Напомним, ранее сообщалось, что Испания предоставила Украине 600 млн евро военной помощи, включая оружие, боеприпасы, средства связи и разведки, а также медицинское оборудование.
В конце мая президент Владимир Зеленский заявил, что Испания предоставит Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.
В июле стало известно, что Испания начала передачу Украине новой партии военной помощи. В нее входят 10 боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов и большое количество противотанковых ракет.
Кроме того, ранее в Минобороны Испании сообщали, что Мадрид передаст Украине новую дополнительную батарею ЗРК HAWK. Поставки системы запланированы на сентябрь.
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