В Україну прибув міністр закордонних справ Іспанії

Глава Міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув в Україну у вівторок, 28 січня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Я щойно приїхав в Україну. Три роки несправедливої і невиправданої війни. Ми повинні зробити цей рік роком миру. Справедливого миру, який гарантуватиме суверенітет і свободу українського народу. Іспанія підтримує в цьому", - написав Альбарес.

Водночас глава МЗС Україна Андрій Сибіга уточнив, що разом із міністром культури та стратегічних комунікацій Миколою Точицьким перебувають у Львові.

Там вони зустрінуться із Альбаресом і генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азулай.