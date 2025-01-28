В Украину прибыл министр иностранных дел Испании

Глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибыл в Украину во вторник, 28 января.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я только что приехал в Украину. Три года несправедливой и неоправданной войны. Мы должны сделать этот год годом мира. Справедливого мира, который будет гарантировать суверенитет и свободу украинского народа. Испания поддерживает в этом", - написал Альбарес.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига уточнил, что вместе с министром культуры и стратегических коммуникаций Николаем Точицким находятся во Львове.

Там они встретятся с Альбаресом и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.