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В Украину прибыл министр иностранных дел Испании

Вторник 28 января 2025 12:43
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В Украину прибыл министр иностранных дел Испании Фото: глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес прибыл в Украину (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибыл в Украину во вторник, 28 января.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я только что приехал в Украину. Три года несправедливой и неоправданной войны. Мы должны сделать этот год годом мира. Справедливого мира, который будет гарантировать суверенитет и свободу украинского народа. Испания поддерживает в этом", - написал Альбарес.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига уточнил, что вместе с министром культуры и стратегических коммуникаций Николаем Точицким находятся во Львове.

Там они встретятся с Альбаресом и генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.

Помощь Украине от Испании

Напомним, ранее сообщалось, что Испания предоставила Украине 600 млн евро военной помощи, включая оружие, боеприпасы, средства связи и разведки, а также медицинское оборудование.

В конце мая президент Владимир Зеленский заявил, что Испания предоставит Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

В июле стало известно, что Испания начала передачу Украине новой партии военной помощи. В нее входят 10 боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов и большое количество противотанковых ракет.

Кроме того, ранее в Минобороны Испании сообщали, что Мадрид передаст Украине новую дополнительную батарею ЗРК HAWK. Поставки системы запланированы на сентябрь.

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