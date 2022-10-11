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В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS, - Резніков

Фото: В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Наші військові отримають ще чотири американських HIMARS. Реактивні системи залпового вогню вже прибули до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.

"Час HIMARS: добрий час для українців і поганий час для окупантів. Чудові новини напередодні Ramstein 6, куди я збираюся завтра (12 жовтня - ред.)", - зазначив посадовець.

Резніков вказав, що 4 додаткові РСЗВ уже прибули до України.

Глава Міноборони також подякував за допомогу президенту США Джо Байдену, своєму колезі Ллойду Остіну та всьому американському народові.

Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що в Україні "на чотири творця бавовни стало більше".

Нагадаємо, Білий дім 28 вересня анонсував ще один пакет військової допомоги на 1,1 млрд доларів, за яким Україна отримає від США 18 HIMARS.

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Олексій РезніковВійна Росії проти України