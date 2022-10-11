В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS, - Резніков

"Час HIMARS: добрий час для українців і поганий час для окупантів. Чудові новини напередодні Ramstein 6, куди я збираюся завтра (12 жовтня - ред.)", - зазначив посадовець.

Резніков вказав, що 4 додаткові РСЗВ уже прибули до України.

Глава Міноборони також подякував за допомогу президенту США Джо Байдену, своєму колезі Ллойду Остіну та всьому американському народові.

Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що в Україні "на чотири творця бавовни стало більше".