В Украину прибыли еще четыре РСЗО HIMARS, - Резников

Наши военные получат еще четыре американских HIMARS. Реактивные системы залпового огня уже прибыли в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.
"Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Замечательные новости накануне Ramstein 6, куда я собираюсь завтра (12 октября - ред.)", - отметил чиновник.
Резников указал, что 4 дополнительных РСЗО уже прибыли в Украину.
Глава Минобороны поблагодарил за помощь президента США Джо Байдена, своего коллегу Ллойда Остина и весь американский народ.
В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что "на четыре создателя хлопка в Украине стало больше".
Напомним, Белый дом 28 сентября анонсировал еще один пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, по которому Украина получит от США 18 HIMARS.
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