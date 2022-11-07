В Україну прибула перша партія генераторів з Литви

"Перша партія з 13 генераторів вже в Україні! Дякуємо, Литва!", - заявили у посольстві.

Зазначається, що придбання цих генераторів стало можливим завдяки підтримці ініціативи зі збору коштів Посольства України у Литві "Aš esu Ukraina".

"Завдяки неймовірній допомозі литовських друзів, ми вже готуємо до відправки другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода. Кожен внесок - це справді теплі обійми для українців", - додали у дипмісії.

Посольство також висловило щиру вдячність литовському народу та партнерам, які відгукнулася на їх терміновий запит.

"Україна завжди пам'ятатиме тих, хто був і залишається із нами у важку годину випробувань. Разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. Разом ми витримаємо всі випробування й станемо ще сильнішими", - зазначили у посольстві.