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В Украину прибыла первая партия генераторов из Литвы

Фото: в Украину прибыла первая партия генераторов из Литвы (facebook)
Автор: Татьяна Степанова

Из Литвы в Украину прибыло 13 генераторов. Их удалось приобрести благодаря поддержке инициативы по сбору средств посольства под названием "Aš esu Ukraina".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Литве.

"Первая партия из 13 генераторов уже в Украине! Спасибо, Литва!", - заявили в посольстве.

Отмечается, что приобретение этих генераторов стало возможным благодаря поддержке инициативы сбора средств Посольства Украины в Литве "Aš esu Ukraina".

"Благодаря невероятной помощи литовских друзей мы уже готовим к отправке второй груз для восстановления энергосистемы, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода. Каждый вклад - это действительно теплые объятия для украинцев", - добавили в дипмиссии.

Посольство также выразило искреннюю благодарность литовскому народу и партнерам, отозвавшимся на их срочный запрос.

"Украина всегда будет помнить тех, кто был и остается с нами в трудный час испытаний. Вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. Вместе мы выдержим все испытания и станем еще сильнее", - отметили в посольстве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что з-за масштабных ракетных ударов в Украине страдает критическая инфраструктура. Тысячи населенных пунктов остаются без электроснабжения. Также происходят сбои в мобильной связи.

Также раньше мы рассказывали, как зарядить смартфон и другие гаджеты, если нет света.

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