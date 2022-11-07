В Украину прибыла первая партия генераторов из Литвы

"Первая партия из 13 генераторов уже в Украине! Спасибо, Литва!", - заявили в посольстве.

Отмечается, что приобретение этих генераторов стало возможным благодаря поддержке инициативы сбора средств Посольства Украины в Литве "Aš esu Ukraina".

"Благодаря невероятной помощи литовских друзей мы уже готовим к отправке второй груз для восстановления энергосистемы, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода. Каждый вклад - это действительно теплые объятия для украинцев", - добавили в дипмиссии.

Посольство также выразило искреннюю благодарность литовскому народу и партнерам, отозвавшимся на их срочный запрос.

"Украина всегда будет помнить тех, кто был и остается с нами в трудный час испытаний. Вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. Вместе мы выдержим все испытания и станем еще сильнее", - отметили в посольстве.