В Україну поїдуть мігранти з країн, бідніших за Україну, - Інститут демографії

Україна вже має дефіцит працівників

За словами Позняка, більшість українських біженців зараз планує залишатися у країнах, які їх прийняли. Водночас ці настрої можуть змінюватися залежно від ситуації.

Експерт зазначає, що перебування значної кількості українців за кордоном уже має економічні наслідки для України.

"Зараз не вистачає дуже багатьох спеціалістів в багатьох сферах", - сказав він.

При цьому після завершення війни потреба в працівниках може зрости ще більше. Позняк очікує, що в процесі повоєнного відновлення Україна потребуватиме додаткової робочої сили, зокрема через очікувані інвестиції країн-партнерів.

"Поки ж, порівняно з довоєнним, у нас є дефіцит на ринку праці", - зазначив експерт.

Україна може залучати трудових мігрантів

Позняк наголошує: чим довше триватиме війна, тим менше українців за кордоном, ймовірно, повертатимуться додому. Це, своєю чергою, погіршуватиме демографічну ситуацію.

За його словами, Україна має три основні напрямки, які можуть допомогти компенсувати нестачу працівників:

підвищувати продуктивність праці;

залучати до ринку праці громадян, які зараз з різних причин не працюють;

залучати трудових мігрантів.

Водночас вибір країн, звідки Україна зможе залучати працівників, буде обмеженим.

"Слід очікувати, що до нас поїдуть громадяни країн, які є економічно біднішими за Україну", - сказав Позняк.

За його словами, громадяни багатих держав також можуть приїжджати до України, але переважно як окремі вузькі спеціалісти. Масовий приплив трудових мігрантів, на думку експерта, варто очікувати передусім із країн Азії та Африки.

Україні радять готуватися до приїзду мігрантів

Експерт вважає, що Україні потрібно заздалегідь розвивати політику толерантності до мігрантів.

Зокрема, він пропонує проводити соціальні кампанії та інформаційні заходи, які пояснюватимуть важливість поваги до представників інших культур.

"Приїзду мігрантів ми не уникнемо", - підсумував Позняк.