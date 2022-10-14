В Україну повертаються відремонтовані у Литві САУ "PzH 2000" (фото)

Самохідні артилерійські установки (САУ) "PzH 2000" повертаються до України після ремонту у Литві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса.
"Відремонтовані у Литві "PzH 2000" повертаються на поле бою в Україні. Удачі", - написав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Литва відремонтує німецькі САУ "PzH 2000", передані Україні.
Також ми раніше писали, що Німеччина планує передати Україні додаткові реактивні системи залпового вогню та артилерійські установки, зокрема САУ "PzH 2000".
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