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В Украину возвращаются отремонтированные в Литве САУ "PzH 2000" (фото)

Фото: в Украину возвращаются отремонтированные в Литве САУ "PzH 2000" (фото) (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Самоходные артиллерийские установки (САУ) "PzH 2000" возвращаются в Украину после ремонта в Литве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса.

"Отремонтированные в Литве "PzH 2000" возвращаются на поле боя в Украине. Удачи", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что Литва отремонтирует немецкие САУ "PzH 2000", которые были переданы Украине.

Также мы ранее писали, что Германия планирует передать Украине дополнительные реактивные системы залпового огня и артиллерийские установки, в том числе САУ "PzH 2000".

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