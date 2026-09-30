В Україну повертаються графіки погодинних відключень: обмеження на 1 жовтня

В окремих регіонах України у четвер, 1 жовтня, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі - завтра, 1 жовтня, в окремих регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", - йдеться у заяві.
Зокрема, обмеження діятимуть:
В "Укренерго" пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки атак російських окупантів на енергооб’єкти України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - наголосили у компанії.
Всіх українців також закликали раціонально споживати електроенергію.
Нагадаємо, сьогодні Міненерго повідомило, що через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі Києва, а також Київської, Чернігівської та Житомирської областей запровадили аварійні відключення електроенергії.
Зазначимо, радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія вперше використала на реактивних дронах нові спеціальні боєзаряди, призначені для ураження високовольтних опор і металевих мостів.