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В Україну повертаються графіки погодинних відключень: обмеження на 1 жовтня

21:32 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: в Україну повертаються графіки погодинних відключень (Getty Images)

В окремих регіонах України у четвер, 1 жовтня, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі - завтра, 1 жовтня, в окремих регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", - йдеться у заяві.

Зокрема, обмеження діятимуть:

  • з 08:00 до 21:00 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
  • з 08:00 до 11:00 і з 16:00 до 21:00 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 0,5 черги).

В "Укренерго" пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки атак російських окупантів на енергооб’єкти України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - наголосили у компанії.

Всіх українців також закликали раціонально споживати електроенергію.

Нагадаємо, сьогодні Міненерго повідомило, що через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі Києва, а також Київської, Чернігівської та Житомирської областей запровадили аварійні відключення електроенергії.

Зазначимо, радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія вперше використала на реактивних дронах нові спеціальні боєзаряди, призначені для ураження високовольтних опор і металевих мостів.

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УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергія