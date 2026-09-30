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В Украину возвращаются графики почасовых отключений: ограничения на 1 октября

21:32 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Украину возвращаются графики почасовых отключений (Getty Images)

В отдельных регионах Украины в четверг, 1 октября, будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме - завтра, 1 октября, в отдельных регионах Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления", - говорится в заявлении.

В частности, ограничения будут действовать:

  • с 08:00 до 21:00 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом 0,5 очереди).

В "Укрэнерго" объяснили, что причиной введения ограничений являются последствия атак российских окупантов на энергообъекты Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - отметили в компании.

Всех украинцев также призывали рационально потреблять электроэнергию.

Напомним, сегодня Минэнерго сообщило, что из-за вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Киева, а также Киевской, Черниговской и Житомирской областей ввели аварийные отключения электроэнергии.

Отметим, советник по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что Россия впервые использовала на реактивных дронах новые специальные боезаряды, предназначенные для поражения высоковольтных опор и металлических мостов.

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