В Украину возвращаются графики почасовых отключений: ограничения на 1 октября

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме - завтра, 1 октября, в отдельных регионах Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления", - говорится в заявлении.

В частности, ограничения будут действовать:

с 08:00 до 21:00 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом 0,5 очереди).

В "Укрэнерго" объяснили, что причиной введения ограничений являются последствия атак российских окупантов на энергообъекты Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - отметили в компании.

Всех украинцев также призывали рационально потреблять электроэнергию.