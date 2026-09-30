В Україну повертаються графіки погодинних відключень: обмеження на 1 жовтня

В окремих регіонах України у четвер, 1 жовтня, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі - завтра, 1 жовтня, в окремих регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", - йдеться у заяві.

Зокрема, обмеження діятимуть:

з 08:00 до 21:00 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

з 08:00 до 11:00 і з 16:00 до 21:00 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 0,5 черги).

В "Укренерго" пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки атак російських окупантів на енергооб’єкти України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - наголосили у компанії.

Всіх українців також закликали раціонально споживати електроенергію.