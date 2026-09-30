ua en ru
Ср, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Украину возвращаются графики почасовых отключений: ограничения на 1 октября

21:32 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Украину возвращаются графики почасовых отключений: ограничения на 1 октября Фото: в Украину возвращаются графики почасовых отключений (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В отдельных регионах Украины в четверг, 1 октября, будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме - завтра, 1 октября, в отдельных регионах Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления", - говорится в заявлении.

В частности, ограничения будут действовать:

  • с 08:00 до 21:00 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом 0,5 очереди).

В "Укрэнерго" объяснили, что причиной введения ограничений являются последствия атак российских окупантов на энергообъекты Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - отметили в компании.

Всех украинцев также призывали рационально потреблять электроэнергию.

Напомним, сегодня Минэнерго сообщило, что из-за вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Киева, а также Киевской, Черниговской и Житомирской областей ввели аварийные отключения электроэнергии.

Отметим, советник по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что Россия впервые использовала на реактивных дронах новые специальные боезаряды, предназначенные для поражения высоковольтных опор и металлических мостов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Украина хочет срочно рассмотреть вопрос Олешек на заседании ОБСЕ
Украина хочет срочно рассмотреть вопрос Олешек на заседании ОБСЕ
Аналитика
НРК не способны заменить "броню": интервью с генеральным директором "Укр Армо Тех"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина НРК не способны заменить "броню": интервью с генеральным директором "Укр Армо Тех"