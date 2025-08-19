UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

В Україну повернули тіла 1000 загиблих захисників

Фото: в Україну повернули тіла 1000 загиблих захисників (t.me/Koord_shtab)
Автор: Константин Широкун

В Україну сьогодні, 19 серпня, повернули тіла 1000 загиблих українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За повідомленням координаційного штабу, серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках "тяжкопоранених і важкохворих" полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин.

"Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян", - зазначили у Координаційному штабі.

З числа повернених "на щиті" – оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

"Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - додали штабі.

Над поверненням тіл працювали співробітники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України та ін.

Що передувало

Нагадаємо, що за останні місяці відбулось кілька репатріацій тіл загиблих захисників України. Зокрема, 13 червня в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих українців. Проведені влітку обміни тілами відбувались згідно домовленостей у Стамбулі 2 червня.

Як зазначили у СБУ, у червні репатріація вперше відбулася із використанням спеціалізованих вагонів "Укрзалізниці". Завдяки цьому тіла загиблих захисників України в прискореному режимі доставлять до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи.

