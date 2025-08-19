RU

Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

В Украину вернули тела 1000 погибших защитников

Фото: в Украину вернули тела 1000 погибших защитников (t.me/Koord_shtab)
Автор: Константин Широкун

В Украину сегодня, 19 августа, вернули тела 1000 погибших украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

По сообщению координационного штаба, среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

"Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан", - отметили в Координационном штабе.

Из числа возвращенных "на щите" - защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - добавили штабе.

Над возвращением тел работали сотрудники Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и др.

 

Что предшествовало

Напомним, что за последние месяцы состоялось несколько репатриаций тел погибших защитников Украины. В частности, 13 июня в Украину вернули тела еще 1200 погибших украинцев. Проведенные летом обмены телами происходили согласно договоренностям в Стамбуле 2 июня.

Как отметили в СБУ, в июне репатриация впервые состоялась с использованием специализированных вагонов "Укрзализныци". Благодаря этому тела погибших защитников Украины в ускоренном режиме доставят в учреждения в разных регионах, где будет происходить дальнейшая идентификация и другие мероприятия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину