СБУ показала ексклюзивне відео повернення тіл полеглих захисників
У п'ятницю, 13 червня, в Україну повернули тіла 1200 загиблих українців, зокрема військових. Служби безпеки показала ексклюзивне відео з репатріаційних заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
Як зазначили у СБУ, перше репатріація відбулася із використанням спеціалізованих вагонів "Укрзалізниці". Завдяки цьому тіла загиблих захисників України в прискореному режимі доставлять до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи.
В Україну повернули тіла полеглих захисників
Нагадаємо, сьогодні, 13 червня, в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих українців. Частина із них - тіла загиблих захисників.
Дана репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі 2 червня.
Зазначається, що надалі слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
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