СБУ показала ексклюзивне відео повернення тіл полеглих захисників

У п'ятницю, 13 червня, в Україну повернули тіла 1200 загиблих українців, зокрема військових. Служби безпеки показала ексклюзивне відео з репатріаційних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Як зазначили у СБУ, перше репатріація відбулася із використанням спеціалізованих вагонів "Укрзалізниці". Завдяки цьому тіла загиблих захисників України в прискореному режимі доставлять до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи.