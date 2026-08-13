В Україну повернули ще понад 250 тіл загиблих

В Україну повернули ще 261 тіло загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 261 загиблого. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.
Остаточно підтвердити особи загиблих можна буде лише після експертизи.
Слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для встановлення особи кожного з повернутих загиблих.
Цей процес потребує часу - ідентифікація включає низку експертних процедур.
Нагадаємо, 16 липня в Україну повернули тіла 501 загиблого - за даними російської сторони, серед них були й українські військовослужбовці.
Тоді ж слідчі й експертні установи взялися за встановлення особи кожного з них.
Тим часом омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 12 серпня у списку загиблих у російському полоні - вже 375 підтверджених імен.
За його словами, це українські військовополонені та цивільні заручники, тіла яких Росія передала Україні.