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В Україну повернули ще понад 250 тіл загиблих

13:38 13.08.2026 Чт
1 хв
Росія стверджує, що вони належать українським військовослужбовцям
aimg Олена Чупровська
Фото: сьогодні відбувся обмін тілами між Україною та РФ (t.me/Koord_shtab)

В Україну повернули ще 261 тіло загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Скільки тіл повернули цього разу

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 261 загиблого. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Остаточно підтвердити особи загиблих можна буде лише після експертизи.

Що чекає на тіла загиблих

Слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для встановлення особи кожного з повернутих загиблих.

Цей процес потребує часу - ідентифікація включає низку експертних процедур.

Попередні обміни тілами

Нагадаємо, 16 липня в Україну повернули тіла 501 загиблого - за даними російської сторони, серед них були й українські військовослужбовці.

Тоді ж слідчі й експертні установи взялися за встановлення особи кожного з них.

Тим часом омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 12 серпня у списку загиблих у російському полоні - вже 375 підтверджених імен.

За його словами, це українські військовополонені та цивільні заручники, тіла яких Росія передала Україні.

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