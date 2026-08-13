В Україну повернули ще понад 250 тіл загиблих

Тоді ж слідчі й експертні установи взялися за встановлення особи кожного з них.

Тим часом омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 12 серпня у списку загиблих у російському полоні - вже 375 підтверджених імен.

За його словами, це українські військовополонені та цивільні заручники, тіла яких Росія передала Україні.