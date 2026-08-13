В Украину вернули еще более 250 тел погибших

Тогда же следственные и экспертные учреждения приступили к установлению личности каждого из них.

Тем временем омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что по состоянию на 12 августа в списке погибших в российском плену - уже 375 подтвержденных имен.

По его словам, это украинские военнопленные и гражданские заложники, тела которых Россия передала Украине.