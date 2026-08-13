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В Украину вернули еще более 250 тел погибших

13:38 13.08.2026 Чт
1 мин
Россия утверждает, что они принадлежат украинским военнослужащим
aimg Елена Чупровская
В Украину вернули еще более 250 тел погибших Фото: сегодня состоялся обмен телами между Украиной и РФ (t.me/Koord_shtab)
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В Украину вернули еще 261 тело погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Сколько тел вернули на этот раз

По результатам репатриационных мер в Украину вернули тела 261 погибшего. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Окончательно подтвердить личности погибших можно будет только после экспертизы.

Что ждет тела погибших

Следователи правоохранительных органов вместе с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые меры по установлению личности каждого из возвращенных погибших.

Этот процесс требует времени - идентификация включает ряд экспертных процедур.

Предварительные обмены телами

Напомним, 16 июля в Украину вернули тела 501 погибшего - по данным российской стороны, среди них были и украинские военнослужащие.

Тогда же следственные и экспертные учреждения приступили к установлению личности каждого из них.

Тем временем омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что по состоянию на 12 августа в списке погибших в российском плену - уже 375 подтвержденных имен.

По его словам, это украинские военнопленные и гражданские заложники, тела которых Россия передала Украине.

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