В Украину вернули еще более 250 тел погибших

В Украину вернули еще 261 тело погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним, 16 июля в Украину вернули тела 501 погибшего - по данным российской стороны, среди них были и украинские военнослужащие.

Этот процесс требует времени - идентификация включает ряд экспертных процедур.

Следователи правоохранительных органов вместе с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые меры по установлению личности каждого из возвращенных погибших.

Окончательно подтвердить личности погибших можно будет только после экспертизы.

По результатам репатриационных мер в Украину вернули тела 261 погибшего. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Тогда же следственные и экспертные учреждения приступили к установлению личности каждого из них.

Тем временем омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что по состоянию на 12 августа в списке погибших в российском плену - уже 375 подтвержденных имен.

По его словам, это украинские военнопленные и гражданские заложники, тела которых Россия передала Украине.