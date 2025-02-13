Украину нужно поставить в позицию силы перед началом переговоров с РФ, - Рютте

Украину нужно поставить в позицию силы перед началом переговоров с Россией. Это необходимо, чтобы достичь мирного соглашения и чтобы российский диктатор Владимир Путин понял, что Запад объединен.

Как сообщает РБК-Украина , об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время брифинга.

"Нам надо сделать все, чтобы были успешные переговоры, чтобы достичь мирного соглашения. Но также, чтобы Путин понял, что Запад объединен, что Украина получит всю поддержку необходимую для того, чтобы победить. А также Путин должен понять, что мы завершим переговоры только когда мы полностью увидим, что результат будет долгосрочным", - отметил он.

Потому что, по словам генсека НАТО, даже если переговоры начнутся, они не закончатся в первый или второй день.

"Украину надо поставить в позицию силы перед началом переговоров. Но президент Трамп сказал, что переговоры начинаются немедленно. Значит ли это, что Украина начинает переговоры с позиции слабости? Нет, я не полностью согласен с вами", - сказал Рютте.

Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого, среди прочего, обсудили войну в Украине. После этого президент США заявил о плане встретиться с российским диктатором. Он отметил, что, возможно, встреча пройдет в Саудовской Аравии.

В Кремле заявили, что Трамп и Путин якобы дали своим помощникам задание начать подготовку к встрече.

В тот же день американский лидер также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже Трамп заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".

В то же время ряд европейских и украинских СМИ начали заявлять о том, что прямой разговор Трампа и Путина может свидетельствовать о том, что США могут договариваться о мире в Украине без участия самой Украины и стран Европы.

В частности, министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что переговоры об Украине не могут проходить без нее, а голос Украины должен быть в центре любых переговоров.

В то же время Зеленский настаивает на участии Европы в переговорах. По его словам, Украине нужны справедливые партнеры.

Подробно о том, как в Европе реагируют на переговоры Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

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