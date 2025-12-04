Україну охопив антициклон: що буде з погодою сьогодні

Погода в Україні

За словами Діденко, Україна сьогодні перебуватиме під впливом масштабного антициклону, що розташувався на сході. Тому у більшості областей істотні опади малоймовірні, хоча локальна волога подекуди можлива.

Температура протягом доби суттєво не зміниться: по країні очікується +4…+8 градусів, на півдні буде тепліше. Переважатиме південно-східний вітер, місцями з поривами.

В Укргідрометцентрі зазначають, що погодні процеси залишаться подібними до останніх днів. Невеликі дощі можливі у північних, більшості центральних та південних областях, решта території - без опадів.

Уночі та вранці в Карпатах можливий туман, що ускладнюватиме видимість на дорогах.

Температура вночі становитиме 0…+5 градусів, на сході та в Карпатах від +2 градусів до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +3…+8 градусів, на Закарпатті - до +11 градусів, а на півдні - до +12 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні істотних опадів не прогнозують. Денна температура становитиме +5…+7 градусів.

За прогнозом Діденко, з 5-6 грудня очікується невелике похолодання, але вже 9 грудня температура знову підвищиться.