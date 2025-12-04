Україну охопив антициклон: що буде з погодою сьогодні

Сьогодні, 4 грудня, Україна перебуватиме під впливом антициклону. У більшості областей опадів не передбачається, лише в центральних і південних можливі невеликі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.
За словами Діденко, Україна сьогодні перебуватиме під впливом масштабного антициклону, що розташувався на сході. Тому у більшості областей істотні опади малоймовірні, хоча локальна волога подекуди можлива.
Температура протягом доби суттєво не зміниться: по країні очікується +4…+8 градусів, на півдні буде тепліше. Переважатиме південно-східний вітер, місцями з поривами.
В Укргідрометцентрі зазначають, що погодні процеси залишаться подібними до останніх днів. Невеликі дощі можливі у північних, більшості центральних та південних областях, решта території - без опадів.
Уночі та вранці в Карпатах можливий туман, що ускладнюватиме видимість на дорогах.
Температура вночі становитиме 0…+5 градусів, на сході та в Карпатах від +2 градусів до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +3…+8 градусів, на Закарпатті - до +11 градусів, а на півдні - до +12 градусів.
У столиці сьогодні істотних опадів не прогнозують. Денна температура становитиме +5…+7 градусів.
За прогнозом Діденко, з 5-6 грудня очікується невелике похолодання, але вже 9 грудня температура знову підвищиться.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна повідомляло про антициклон, який вплине на погоду в Україні та розповідало, яких погодних умов очікувати.
Також синоптики пояснили, яким може бути грудень в Україні цього року в цілому. Зокрема, метеорологи розповіли, коли починається метеорологічна зима, яка середня температура та норми опадів у грудні.
А ще вони спрогнозували, що цього року місяць буде приблизно на 2 градуси тепліший за норму з опадами у межах звичайних показників.
Також повідомлялось, що фахівці Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.