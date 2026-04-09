ua en ru
Чт, 09 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

МВФ попередив про різке здорожчання продуктів: які країни постраждають найбільше

13:55 09.04.2026 Чт
2 хв
Дорогі нафта та добрива диктують нові чеки в магазинах
aimg Тетяна Степанова
Фото: ціни на продукти у світі різко зростуть (Getty Images)

Зростання цін на нафту, газ і добрива, а також транспортні перешкоди неминуче призведуть до різкого стрибка цін на продукти харчування та відсутності продовольчої безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву керівників Міжнародного валютного фонду, Групи Світового банку та Всесвітньої продовольчої програми.

Зазначається, що війна на Близькому Сході перевертає життя та позбавляє людей засобів до існування в регіоні та поза його межами.

"Вона вже спричинила одну з найбільших криз на світових енергетичних ринках у сучасній історії. Різке зростання цін на нафту, газ та добрива, а також транспортні перешкоди неминуче призведуть до зростання цін на продукти харчування та проблем з продовольчою безпекою", - йдеться в заяві.

Найбільше постраждають від продовольчої кризи країни з низьким рівнем доходу населення та високою залежністю від імпорту. В зоні особливого ризику - соціально незахищені верстви населення.

"Різке зростання цін на паливо та потенційне різке зростання цін на продукти харчування викликають особливе занепокоєння там, де фіскальний простір обмежений, а боргове навантаження вже високе, що зменшує здатність урядів захищати вразливі домогосподарства", - попередили у МВФ.

Ціни на продукти зростуть

Нагадаємо, зростання цін на пальне пов’язане з війною на Близькому Сході.

Це ключовий регіон видобутку нафти й газу, від якого залежать європейські переробники, тому ринки гостро реагують на ризики перебоїв із постачанням.

Разом з цінами на нафту ростуть й ціни на добрива та продукти.

Раніше економічний експерт, виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин зазначав, що конфлікт на Близькому Сході, через який подорожчало пальне, вплине й на ціни на продукти в Україні.

Зараз це не позначається на цінниках у супермаркетах, але вже влітку-восени ситуація може змінитися.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МВФ Всемирный банк Ціни на продукти продовольственный кризис
Новини
Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою