Данія передасть Україні ще 45 танків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, якого цитує Nyheder .

Зазначається, що ця допомога є частиною підтримки на 5,8 млдр данських крон (близько 830 млн доларів), які країна виділила Україні минулого тижня.

Наразі Данія вже надала Україні 11,2 млрд данських крон (близько 1,6 млдр доларів).

Ідея передачі Україні нових 15 танків Т-72ЕА полягає в тому, що, на відміну від танків Leopard, які Данія вже передала Україні, вони можуть негайно стати частиною українських збройних сил.

При цьому для використання танків Leopard українським військовим необхідно пройти додаткову підготовку, але це не стосується нових танків Т-72ЕА. Лунд Поульсен зазначив, що це танки, до використання яких українці вже звикли.

Танки Leopard від Данії

У травні Троельс Лунд Поульсен анонсував спільну з Німеччиною передачу Україні 80 танків Leopard 1. Пізніше стало відомо, що дві країни у співпраці з Нідерландами нададуть сотню танків.

А 8 вересня Збройні сили Данії повідомили, що до України вже прибули перші 10 танків Leopard 1A5. Решта машин вже в дорозі.

Також повідомлялося, що Данія взяла танки Leopard 1A5, які зберігалися у музеях, для навчання українських бійців. Машини виявилися у кращому технічному стані, ніж ті, що на складах.

Танки Т-72ЕА

Цей танк - це експортна версія радянського танка Т-72М1, який модернізувала компанія Excalibur Armу. Україна вже використовує їх на полі бою. Потужність його двигуна була збільшено до 840 кінських сил.

Замість нічного прицілу, який дозволяв бачити ціль на дистанції до 1300 метрів, встановлено новий тепловізійний приціл з неохолоджуваною мікроболометричною матрицею. В самому окулярі міститься невеликий LED-дисплей. Цей приціл дозволяє впевнено бачити ціль на 4 тисячах метрів, а розпізнавати і уражати ціль - на дистанції до 3 тисяч метрів з гармати і до 1800 метрів з кулемета.

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