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В Україну незабаром приїде новий пакет допомоги від Іспанії, - Резніков

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україну вже незабаром приїде новий пакет військової допомоги від Іспанії. Зокрема, Київ отримає американські системи протиповітряної оборони Hawk.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.

Глава оборонного відомства України розповів, що провів розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес.

ППО Hawk

Зенітний ракетний комплекс є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. На озброєння було прийнято 1960 року. Сам комплекс оцінюється в 15 млн. доларів, а ракети до нього - по 250 тисяч доларів за одну одиницю.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія передасть українським військовим чотири системи ППО Hawk, але на підході ще кілька таких зенітних ракетних комплексів.

Пізніше з'явилася інформація про те, що США розглядають можливість надсилання Україні систем Hawk.

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