В Украину скоро приедет новый пакет помощи от Испании, - Резников

В Украина уже скоро приедет новый пакет военной помощи от Испании. В частности, Киев получит американские системы противовоздушной обороны Hawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.

Зенитный ракетный комплекс является предшественником системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. На вооружение был принят в 1960 году. Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему - по 250 тысяч долларов за одну единицу.

Глава оборонного ведомства Украины рассказал, что провел беседу со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Испания передаст украинским военным четыре системы ПВО Hawk, но на подходе еще несколько таких зенитных ракетных комплексов.

Позже появилась информация о том, что США рассматривают возможность отправки Украине систем Hawk.