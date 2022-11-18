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У Карпатах вже більше метра снігу

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Украина, П'ятниця 18 листопада 2022 10:21
У Карпатах вже більше метра снігу Фото: у Карпатах падає сніг (dsns.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

На високогір'ї Карпат висота сніжного покрову перевищила один метр. Температура впала до 4 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 09:40, 18.11.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, товщина снігового покрову становить 40-60 см, а на схилах - більше метра.

"Вітер західній 11-12 м/с. Температура повітря 4 градусів морозу", - зазначається в повідомлені.

Нагадаємо, сніг у Карпатах випав 16 листопада. У більшості регіонів України у п'ятницю, 18 листопада, синоптики прогнозують мокрий сніг, місцями очікується ожеледь.

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